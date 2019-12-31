РИАМО - 31 дек. На станции «Электроугли» Московской железной дороги, расположенной в Богородском округе, задержали партию зернистой икры горбуши из-за неправильного оформления ветеринарных документов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Груз весом 24 тонны поступил со станции «Уссурийск» Дальневосточной железной дороги с ветеринарным сопроводительным документом (ВСД) и транспортной железнодорожной накладной», - говорится в сообщении.

В ходе проверки были выявлены нарушения в ВСД, оформленном в системе «Меркурий», он находился в статусе «погашено».

Груз оформили после предоставления корректных документов.