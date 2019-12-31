РИАМО - 31 дек. В 2020 году в Государственном мемориальном музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока в Подмосковье планируют применять интерактивные технологии, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В рамках национального проекта «Культура» (региональная программа «Цифровая культура») в 2019 году аудиогиды с дополненной реальностью запущены в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина и Мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского. Из бюджета Московской области для этого было потрачено около 100 миллионов рублей», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что в рамках федерального проекта два областных музеях победили и вышли в финал конкурсных заявок на установку мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности на платформе «Артефакт» - это Серпуховский историко-художественный музей и музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим». Интерактивный музейный гид - это официальное мобильное приложение.

«В 2020 году интерактивные технологии будут реализованы в Государственном мемориальном музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока», — уточнила Харламова.

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина аудиогид с дополненной реальностью содержит интерактивную карту дворца, фото- и видеоконтент, а также подробное описание экспозиции музея. Мобильное приложение работает как интерактивная карта на всей территории музея-заповедника, а вне территории - в ознакомительном формате.

В приложении можно услышать отрывки из произведений А.С. Пушкина в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова, записанные на музыку русских композиторов, и аудиогид, текст которого прочитал заслуженный артист России Владимир Еремин.

Гид в формате приложения можно скачать на мобильные устройства с системами Android и iOS из фирменных магазинов.

Бесплатное приложение Artefact, запущенное в Серпуховском историко-художественном музее, с технологией дополненной реальности распознает музейные экспонаты и выводит всю информацию о них на экран мобильного устройства. Теперь всю подробную информацию о шедеврах можно узнать без экскурсовода. Также в приложение входят аудиогид на русском и английском языках и дополнительные изображения.

Гид в формате приложения Artefact можно скачать на мобильные устройства из магазинов AppStore и GooglePlay.