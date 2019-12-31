РИАМО - 31 дек. В Московской области провели более 90 километров новых линий наружного освещения вдоль региональных дорог в 16 муниципальных образованиях, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
В полном объеме ввести новые линии освещения в эксплуатацию планируется до середины февраля.
Наибольший объем работ выполнили в Наро-Фоминске, Пушкине и Воскресенске, где светлее стало на 13 участках дорог. В Красногорске освещение появилось на 12 участках, в Подольске – на девяти, в Шатуре – на восьми, в Домодедове на семи участках.
Также освещение заработало вдоль региональных дорог Сергиево-Посадского, Можайского, Богородского, Дмитровского, Раменского округов, в городских округах Шаховская, Серпухов, Солнечногорск.
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