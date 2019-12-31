РИАМО - 31 дек. В ночь с 31 декабря на 1 января Московский метрополитен и МЦК будут работать в круглосуточном режиме, при этом впервые с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд для пассажиров будет совершенно бесплатным, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Ночью 1 января интервалы в метро будут составлять от двух минут 45 секунд до 10 минут.

«Начиная с 21:00 31 декабря и до 12:30 1 января, поезда на Московском центральном кольце будут курсировать с восьмиминутным интервалом. Первого января с 12:30 до 18:00, как и в часы пик выходного дня, поезда будут курсировать с четырехминутными интервалами», – отмечается в сообщении.

При этом в период с 1 по 8 января поезда на МЦК будут курсировать раз в четыре минуты с 12:30 до 18:00, а в остальное время с восьмиминутным интервалом.

Также с 31 декабря до 6 января станция «Охотный Ряд» Сокольнической линии будет работать в особом режимы – северный вестибюль (выходы 8–9) будет работать только для выхода и пересадки на станцию «Театральная», южный вестибюль (выходы 1–6) будет работать только для входа пассажиров. При этом, выход 7 будет закрыт и для входа, и для выхода пассажиров.