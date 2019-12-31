РИАМО – 31 дек. В Калифорнии на 87-м году жизни скончался американский художник и дизайнер Сид Мид, создавший концепт-арты к множеству культовых фантастических фильмов, сообщает Газета.ru.

«Сид Мид создал концепт-арты научно-фантастических фильмов «Звездный путь» (1979), «Бегущий по лезвию» (1982), «Бегущий по лезвию 2049» (2017), «Чужие» (1986) и множества других», – говорится в сообщении.

Причиной смерти дизайнера стала лимфома, с которой он боролся на протяжении трех лет.

Мида называли визионером и футуристом. Он рисовал не только для кино, но и сотрудничал с компаниями Ford, Philips, Sony и Chrysler, помогая разрабатывать перспективную технику.