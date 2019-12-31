РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 31 дек. На стадионе «Торпедо» подмосковных Люберец заработал Центральный каток, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

Это единственный каток в Московской области с натуральным льдом.

«Начал свою работу Центральный каток на стадионе «Торпедо» в городском округе Люберцы. Его площадь – 12 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

Во вторник он работает до 18:00. Первого января каток будет работать с 12:00 до 22:00, со 2 по 8 января – с 10:00 до 22:00. С 9 января в будни каток будет работать с 15:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.

«Билет на каток для взрослых в выходные и праздничные дни будет стоить 250 рублей, детский – 100 рублей. Вход для взрослых по будням – 150 рублей, для детей – 50 рублей. Студентам 100 рублей в будни, 150 рублей – в выходные», – отмечается в сообщении.

Прокат коньков будет стоить 200 рублей без ограничения времени катания, прокат хоккейной клюшки и шайбы – 200 рублей в час, детских тренажеров для катания также 200 рублей в час. Заточка коньков обойдется в 300 рублей.

«Многодетные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей, ветераны труда и Великой Отечественной войны, участники боевых действий могут посещать каток бесплатно. Также во вторник и четверг пенсионеры проходят бесплатно. Дети до семи лет бесплатно, сопровождающий – 100 рублей», – поясняется в материале.

На территории катка будет работать кафе, где можно приобрести горячие напитки.