РИАМО - 31 дек. На территории Москвы появились новые дорожные камеры по 42 адресам, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Дарим самое дорогое – безопасность. К НГ запустили камеры еще по 42 адресам – там, где очень нужно уменьшить число аварий и давать приоритет городскому транспорту», – отмечается в материале.

На сегодняшний день в столице насчитывается 2098 камер – стационарных, передвижных, парконов и в салонах автобусов.