РИАМО - 31 дек. В последний день 2019 года оркестр пожарно-спасательного гарнизона Москвы сыграл концерт для пассажиров второго Московского центрального диаметра Курско-Рижский (Нахабино — Подольск), сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Музыканты исполнили попурри из известных новогодних мелодий. Кроме того, горожан поздравили с Новым годом спасатели и Дед Мороз, который рассказал о правилах пожарной безопасности», - говорится в сообщении.

Кроме того, пассажирам МЦД раздали памятные сувениры и новогодние подарки.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, профилактическая работа с жителями является одним из основных направлений деятельности пожарно-спасательного гарнизона мегаполиса.

«В столице надежно работает не только система пожаротушения, но и система профилактики. Мы постоянно используем новые формы взаимодействия с гражданами. Вот и пассажиры МЦД не остались без внимания, хорошего настроения и полезной информации», - подчеркнул Бирюков.

В преддверии Нового года закончили основные работы на станции МЦД-2 «Остафьево», которая находится в поселении Рязановском новой Москвы. Там теперь есть две пассажирские платформы, турникетная и кассовая зоны, эскалаторы и лифты для маломобильных граждан. Прогнозируемый пассажиропоток может составить свыше 10 тысяч человек в час пик.