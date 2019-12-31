РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 дек. С 1 января в ГИБДД Королева изменятся реквизиты для оплаты госпошлины, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Эльвира Фадеева.

«ГИБДД сообщает, что с 1 января изменяются реквизиты для оплаты государственной пошлины», - сказала Фадеева.

Оплатить госпошлину можно по новым реквизитам, которые будут размещены в ГИБДД округа.

Дополнительно инспекторы информируют, что в целях улучшения и своевременности обслуживания граждан в период праздников прием населения по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности будет организован в порядке общей очереди и по предварительной записи через интернет-портал госуслуг: 3 января - с 9:00 до 18:00, 4 января - с 9:00 до 18:00, 8 января - с 9:00 до 18:00.

Получить необходимые услуги без потери времени и качества можно через единый портал госуслуг. Зарегистрировавшись один раз на сайте, можно получить доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России. В случае подачи заявления о совершении юридических действий по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности и уплаты соответствующей государственной пошлины через портал действует 30% скидка на оплату государственной пошлины.