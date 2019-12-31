РИАМО - 31 дек. Городскому застройщику АО «Мосотделстрой №1» выдано заключение о соответствии корпуса №3 проблемного ЖК «Царицыно» требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Получение ЗОС означает, что дом построен и соответствует всем строительным и техническим нормам. Следующий этап – подача заявления на получение основного документа, которым является разрешение на ввод в эксплуатацию», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

ЖК «Царицыно» на улице 6-я Радиальная начали строить в 2006 году с привлечением денежных средств дольщиков. Прежний застройщик должен был сдать жилой комплекс в эксплуатацию в 2012 году, но не исполнил обязательства перед жильцами.

В рамках первой очереди, с 2013 по 2016 годы, было введено восемь корпусов из 15. Ввод корпусов в ЖК «Царицыно» не осуществлялся до ноября 2019 года. Все жилые корпуса будут достраиваться за счет бюджетных средств силами городского застройщика.