РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 дек. Анестезиолого-реанимационная служба Подольского родильного дома отмечает свое 20-летие, с юбилеем коллектив поздравил замглавы администрации Подольска Евгений Соловьев, он вручил награды работникам, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Заместитель главы администрации городского округа Подольск Евгений Соловьев поздравил с 20-летием анестезиолого-реанимационную службу Подольского родильного дома во главе с заведующей отделением Анной Гиц и вручил награды заслуженным работникам», – говорится в сообщении.

Отделение анестезиологии-реанимации (АРО) состоит из двух подразделений: палат реанимации и интенсивной терапии и анестезиологии. АРО включает в себя пять операционных залов и реанимационное отделение, которое разделено на два изолированных блока, в том числе для лечения больных гинекологического и акушерского профиля.

В составе АРО самостоятельно функционирует операционный блок. Он состоит из помещений, предназначенных для оперативных вмешательств (операционной, предоперационной, стерилизационной), помещений для персонала и подсобных помещений. Помимо оборудования, предназначенного для проведения хирургических вмешательств, в операционных имеется все необходимое для проведения обезболиваний и реанимационных мероприятий.

Отделение реанимации предназначено для госпитализации тяжелых послеоперационных больных, профильных больных в состоянии шока и комы различного генеза, с дыхательной и сердечно-легочной недостаточностью и прочей сопутствующей патологией.

Пост отделения реанимации в родильном доме предназначен для госпитализации беременных и родильниц с тяжелыми формами токсикозов, послеоперационных больных, беременных и родильниц с тяжелой сопутствующей патологией. Интенсивная терапия в отделении реанимации при родильном доме имеет определенную специфику – здесь находятся на лечении беременные и родильницы с различными вариантами и различной степенью тяжести как соматической, так и акушерской патологии. Реанимационные мероприятия и интенсивная терапия проводится с учетом изменений в организме женщины, связанных с беременностью и родами.