РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 дек. Депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов поздравил жителей Домодедова с наступающим Новым годом, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья, счастья, благополучия, праздничного настроения, исполнения самых смелых желаний и отличной спортивной формы!» - сказал Фетисов.

Он выразил уверенность, что наступающий 2020 год будет полон интересных и важных событий, радостных ожиданий и добрых надежд, ярких достижений и новых возможностей.