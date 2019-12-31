РИАМО - 31 дек. В Международной федерации футбола (FIFA) рассматривают варианты изменения правила фиксации положения «вне игры», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Руководители организации считают, что положение «вне игры» нужно фиксировать только в том случае, если между игроком защищающейся команды и атакующим соперником есть «очевидный просвет», - говорится в сообщении.

При утверждении данных поправок их направят в Международный совет футбольных ассоциаций.

Офсайд в футболе засчитывают, когда спортсмен во время передачи ему паса или удара по воротам ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.