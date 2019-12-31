РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 дек. Депутат Московской областной думы Олег Жолобов поздравил жителей Домодедова с наступающим Новым годом, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«Пусть здоровье и удача будут вашими верными спутниками, гармония и тепло не покидают дом, а множество грядущих радостных моментов станут приятными воспоминаниями на долгие годы! С наступающим Новым годом и Светлым Рождеством Христовым!» - сказал Жолобов.

Он также отметил, что впереди целых 366 шансов наладить отношения, добиться поставленных целей, улучшить или даже кардинально изменить свою жизнь.