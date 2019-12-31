РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. В Подольском родильном доме завершился ремонт выписного отделения, там заменили окна и входные группы, отремонтировали лестницу, а также провели ряд других работ, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Закончился ремонт выписного отделения. Вентилируемые фасады, ремонт лестницы, поручни из нержавеющей стали, новые окна и входные группы – мы постарались сделать максимально красивым и комфортным место для наших пациентов», – говорится в сообщении.

Ранее для Подольского родильного дома закупили медицинское оборудование на сумму один миллион рублей. На эти средства приобрели три монитора пациента «Сторм 5900», монитор пациента с модулем капнометрии «Сторм-5900», электрокардиограф шестиканальный «ЭКГ-10-06» и дефибриллятор «ДКИ-Н-11 Аксион».