РИАМО - 31 дек. За последние девять лет в Москве построили около 932 километров дорог, что позволило столице войти в тройку лидеров по темпу строительства дорог среди мегаполисов мира, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«За прошедшие девять лет что произошло? У нас машин добавилось на 1 миллион. С первого позорного места мы ушли на 13-ю позицию по пробкам. <…> Нам это удалось достигнуть благодаря тому, что мы построили большое количество дорог. <…> За это время построили около 932 километров новых дорог, что в суммарном итоге дало прирост дорожно-уличной сети на 16%. И по темпам прироста улично-дорожной сети мы среди мегаполисов мира стабильно входим в первую тройку, обогнав по этому показателю Пекин и Нью-Йорк», – сказал Хуснуллин в видеозаписи на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в первую очередь дороги строятся в Москве для общественного транспорта.

За девять лет было добавлено 150 километров выделенных полос для автобусов, отметил заммэра.

«В первую очередь расширили и привели в соответствие наши вылетные магистрали. Второе – мы семь лет занимались синхронизацией вылетных магистралей с Московской областью. И, могу сказать, что из 13 магистралей сегодня 11 синхронизированы с областью, что безусловно позволило москвичам в выходные дни ездить, и в рабочие дни, людям которые работают в Москве, приезжать в Москву», – добавил Хуснуллин.

По его словам, следующим этапам по улучшению транспортной инфраструктуры Москвы стало развитие развязок и реконструкция МКАД. На данный момент 16 развязок реконструированы.

«За это время построили 232 искусственных сооружения – это тоннели, мосты, развязки, что в конечном итоге позволило в местах, где были пробки, снять напряжение, потому что каждая построенная развязка дает возможность увеличение трафика на 20-30%», – уточнил заммэра.