РИАМО - 31 дек. Игрок «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошел в тройку лидеров в сезоне Национальной хоккейной лиги по показателю «очки за матч», сообщает Газета.ru.

«Во встрече регулярного чемпионата против «Оттава Сенаторз» россиянин оформил дубль и отметился результативной передачей», - говорится в материале.

За один турнир Малкин набирает в среднем 1,46 очка.

Первый в рейтинге - нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с 1,54 очка.

Следующий в списке - Леон Драйзайтль из той же команды - 1,49 очка.

В этом сезоне Малкин поучаствовал в 26 турнирах. У него в активе 38 очков.