РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 дек. Праздничные торты и безалкогольные напитки к новогоднему столу подарили пожарным и спасателям Балашихи, заступившим на боевое дежурство в новогоднюю ночь, сообщается на странице Балашихинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

«З1 декабря начальник Балашихинского управления Александр Квашнев вместе со своими заместителями объехал все пожарные части и поздравил работников заступивших на боевое дежурство в новогоднюю ночь», - говорится в сообщении.

По многолетней традиции пожарным и спасателям к праздничному новогоднему столу были подарены торты и безалкогольные напитки.