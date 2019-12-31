РИАМО – 31 дек. Презумпция согласия на донорство органов после смерти может появиться в России, в соответствующем законопроекте указана обязанность медицинских работников после смерти мозга у пациента сообщить родственникам о намерении изъять у него необходимые органы, сообщил глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов.

По его словам, по этому проекту проводилась большая работа вместе с Минздравом России и профессиональным сообществом. Законопроект уже подготовлен, и ожидается его рассмотрение в Госдуме.

«Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство – то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного – при определенных условиях – отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трех часов после того, как у него диагностировали смерть мозга», – сказал Морозов в интервью «Парламентской газете».

Он добавил, что в законопроекте указана обязанность медицинских работников после смерти мозга у пациента сообщить родственникам о намерении изъять у него необходимые органы. Если это невозможно, решение будет принято с помощью консилиумов.