РИАМО - 31 дек. Площадь особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Исток» во Фрязине могут расширить, планы обсудили в доме правительства Московской области на заседании наблюдательного совета ОЭЗ, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В ходе заседания обсуждались итоги работы ОЭЗ в 2019 году и планы на следующий год. Важным для зоны проектом в уходящем году стал запуск Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), который стал частью инновационной инфраструктуры ОЭЗ «Исток». Специалисты ЦПТИ оказывают помощь в поиске патентной и научно-технической информации, консультируют по законодательству в области интеллектуальной собственности. Однако есть и проблемы, которые необходимо решить в кратчайшие сроки.

«Площади особой экономической зоны ограничены, уже затруднительно размещать новых резидентов. Поэтому основной задачей на следующий год станет вопрос расширения территории особой экономической зоны. Правительство Московской области совместно с управляющей компанией ОЭЗ уже ведут работы по присоединению 8 гектаров земли к экономической зоне. Более того, у нас уже есть два потенциальных резидента, которые готовы разместиться на этой территории», – сказал зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Только в текущем году в ОЭЗ появилось четыре новых резидента, что является хорошим показателем для этой площадки.