РИАМО - 31 дек. Содержание никотина в снюсе в 5-30 раз больше, чем в обычной сигарете, и дети, которые рассасывают жевательные смеси под видом конфет, могут потерять сознание, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Сейчас производители снюса активно изготавливают альтернативные продукты – жевательные смеси и бестабачный снюс. Однако бестабачный снюс – это не более, чем маркетинговый ход, так как, по определению, снюс содержит табак. Под таким названием подразумевают бестабачные жевательные смеси.

«Несмотря на то, что жевательные смеси не содержат табака, в их составе присутствует никотин – вещество, которое вызывает зависимость. Его содержание в 5-30 раз больше, чем в обычной сигарете. Продаются эти смеси в виде леденцов, карамели, жевательной резинки, растительных смесей. Никотин в форме концентрата наносят на целлюлозную основу жевательной смеси. Дополнительные компоненты – ароматизаторы и пищевая соль», – говорится в сообщении.

В результате рассасывания жевательных смесей, продающихся под видом конфет, содержащих никотин, школьники теряют сознание, останавливается дыхание, наступает кома, ребенок может умереть. Снюсы и их аналоги вызывают очень быстрое привыкание и никотиновую зависимость.

Бестабачные жевательные смеси вредят организму так же, как обычный снюс, так как содержат никотин и ароматические добавки.

У детей, употребляющих снюсы и их аналоги, ухудшаются дыхательные функции, раздражается слизистая оболочка глаз, наблюдаются головные боли, учащенное сердцебиение, заложенность носа, першение в горле, кашель, раздражительность, потеря аппетита, головокружение и тошнота, ухудшение мыслительных процессов и памяти, снижение внимания.

Кроме того, такие смеси очень канцерогенны. Снюс содержит 28 известных канцерогенов, включая никель, полоний-210 (радиоактивный элемент) и нитроамины. Их концентрация в 100 раз превышает ПДК.

Снюс без табака вызывает серьезные заболевания полости рта, в четыре-шесть раз повышается риск заболеть раком глотки и полости рта. Снюс также влияет на развитие инсультов, сердечных приступов, повышение артериального давления, покраснение и отек слизистой носа, слезливость глаз, переходящие в хронические формы. Ароматические добавки могут вызвать аллергию, а никотин, содержащийся в табаке, отрицательно влияет на репродуктивную функцию как мужчин, так и женщин.

Жевательные смеси, как и обычные сигареты, содержат никотин, поэтому способны вызывать никотиновую зависимость. Причем в данном случае никотин медленнее всасывается, поэтому действие на организм более длительное. Вред от снюса может представлять даже большую угрозу, чем от сигарет, так как дозу табака трудно точно измерить и есть риск передозировки с непредсказуемыми последствиями.