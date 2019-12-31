РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 дек. В Домодедове во вторник вручили почетные грамоты сотрудникам администрации округа, успехи которых были наиболее заметными в этом году, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (31 декабря - ред.) глава Домодедова вручил почетные грамоты сотрудникам администрации округа, успехи которых стали наиболее заметными в этом году», – говорится в сообщении.

Почетное звание «Человек года» присвоили начальнику управления строительства и городской инфраструктуры Валерию Трифонову.

Также глава округа Александр Двойных выразил благодарность всему коллективу за награду «Лучшая муниципальная управленческая команда», которую в этом году администрации Домодедова вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.