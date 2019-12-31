РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. В подмосковном Подольске на главной площадке встречи Нового года в сквере Поколений в новогоднюю ночь в прямом эфире будут транслировать поздравление президента РФ Владимира Путина, затем в 1:00 запустят фейерверк, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В сквере Поколений в новогоднюю ночь будет установлен большой экран, на нем можно будет посмотреть трансляцию поздравления президента, затем начнется видеодискотека.

«В сквере Поколений Подольска завершился монтаж большого экрана, на котором сегодня (31 декабря - ред.) в прямом эфире будет транслироваться новогоднее поздравление президента РФ. В 1:00 встречу Нового года в округе увенчает разноцветный фейерверк», – говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь с 00:00 до 2:00 в городском округе Подольск пройдут интерактивные мероприятия на 10 площадках. Ожидается, что мероприятиях примут участие свыше 11 тысяч человек.

Мероприятия пройдут также на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики, парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске, в микрорайоне Климовск на Октябрьской площади и перед ДК «Машиностроитель», в микрорайоне Львовский перед ДК «Металлург», в поселке МИС на площади у ДК «Надежда», в поселке Молодежный у одноименного ДК, в поселке Быково о одноименного СДК, в поселке Дубровицы на Дворцовой площади.