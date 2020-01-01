РИАМО – 1 янв. За 2019 год павильон Московских центральных диаметров посетили около 180 тысяч человек, там провели более 700 экскурсий, свыше 80 мероприятий, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«За год работы демонстрационного павильона Московских центральных диаметров он стал популярным местом у москвичей и гостей города, а также постоянной площадкой для городских и культурных мероприятий. Всего за год в павильоне провели более 80 культурных, образовательных, музыкальных и спортивных мероприятий», — сказали в департаменте.

Одними из самых ярких событий стали проведение акции «Тотальный диктант» с экспертом моды, стилистом, теле- и радиоведущим Владом Лисовцом, презентация лимитированной коллекции кроссовок в стиле московского транспорта от Артемия Лебедева, взвешивание бойцов ММА, выставка от Дарвиновского музея и Московского планетария.

В течение года в павильоне провели акцию «День здоровья», презентовали альбомы исполнителей проекта «Музыка в метро», организовали выставку портретов пассажиров городского транспорта, ярмарку вакансий от представителей транспортной отрасли.

В новом году в павильоне проведут и другие интересные мероприятия.

До 12 января в павильоне МЦД работает экспозиция, посвященная 90-летию со дня основания Московского планетария. На выставке можно увидеть архивные фотографии планетария, а основной экспонат — интерактивный калейдоскоп высотой почти 2 метра, изготовленный мастерами Московского планетария.

Седьмого января в 11:00 начнется мастер-класс «Семья Солнышка» для детей от 5 лет. Юным астрономам расскажут о зарождении Солнца, солнечной системе и о существовании жизни на других планетах.

На бесплатные экскурсии можно записаться на сайте Московских центральных диаметров в разделе «Павильон МЦД».