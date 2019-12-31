РИАМО - 31 дек. Сотрудники ГУ МЧС России по Москве на праздниках будут работать в усиленном режиме, пожарную безопасность жителей и гостей столицы обеспечат 1,5 тысячи спасателей и добровольцев, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«В новогоднюю ночь пожарную безопасность будет обеспечивать наряд в количестве порядка 850 сотрудников, более 700 добровольцев и 52 единицы техники, в том числе два судна на воздушной подушке, один пожарный корабль», - говорится в сообщении.

Одна из главных задач МЧС - обеспечение безопасности жителей столицы в новогодние и рождественские праздники.

Был организован комплекс организационно-профилактических мероприятий при подготовке к новогодним праздникам. На 250 объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, проведены профилактические обследования и инструктажи. Лицам, ответственными за пожарную безопасность, на консультации разъяснили соответствующие нормы и требования.

В 475 культовых учреждениях состоялись профилактические мероприятия в преддверии празднования Рождества Христова, с настоятелями и служителями храмов провели противопожарные инструктажи.

Сейчас в городе на дежурстве находится порядка 1,5 тысяч и более 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники для ликвидации последствий возможных происшествий.