РИАМО - 31 дек. Весь январь на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи будут проходить бесплатные экскурсии для детей, сотрудники фабрики расскажут, как создаются шедевры народного промысла, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Дети смогут узнать о знаменитой Федоскинской шкатулке, история которой заложена 225 лет назад. В декабре фабрику уже посетили 500 московских школьников, которые посмотрели, как делаются шкатулки, таблетницы и ларцы. Некоторые даже попробовали создать свое произведение на мастер-классах под руководством заслуженных художников-мастеров.

«Федоскинская фабрика миниатюрной живописи отражает историческое прошлое региона. Руководству фабрики удалось сохранить вековые традиции русских мастеров лаковой живописи и рассказать о них новым поколениям. Экскурсии на производство очень важны – это и развитие, и обучение одновременно», — сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он добавил, что наблюдение за процессом создания объектов искусства не только интересно, но и имеет большое воспитательное значение. Дети начинают понимать истинную ценность изделий, предметов искусства, когда видят, сколько усилий вложено в создание этих предметов. Так, на изготовление одной шкатулки уходит от 3 до 6 месяцев.

Каждый месяц 60 художников фабрики выпускают 100 уникальных изделий. Иностранные делегации, посещающие фабрику с экскурсией или с деловой программой, всегда увозят изделия фабрики в качестве сувенира из России.

Бесплатные экскурсии начнут проводить с 3 января. Специалисты формируют группы от 10 человек и рассказывают им все тонкости мастерства. Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (966) 344-32-77.

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