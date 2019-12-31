РИАМО - 31 дек. На время новогодних и рождественских праздников некоторые улицы в центре Москвы закрыли для движения автотранспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Водителей призывают заранее планировать маршрут движения. Все ограничения автолюбители могут найти на едином транспортном портале.

«Часть улиц сделали пешеходными. Это такие улицы, как Тверская, Моховая, Охотный ряд и прилегающие к ним переулки. Для прохода к праздничным гуляниям нужно использовать контрольно-пропускные пункты. Для входа их обустроено 13, а для выхода – 19», – отмечается в материале.

Жителям и гостям столицы посоветовали пользоваться городским транспортом.