РИАМО - 31 дек. Корпус 12 жилого комплекса «Царицыно» в Москве поставили на кадастровый учет, теперь дольщики могут оформить права собственности на купленные квартиры, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Корпус расположен на улице 6-я Радиальная, владение 7, корпус 12.

«Во взаимодействии с управлением Росреестра по Москве успешно решены все технические вопросы. Дольщики корпуса теперь смогут оформить права собственности на свои квартиры», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В ноябре было получено разрешение на ввод в эксплуатацию данного корпуса.

Достройку ведет городской застройщик АО «Мосотделстрой №1». Достройка всех корпусов ЖК «Царицыно» осуществляется за счет бюджетных средств силами городского застройщика.