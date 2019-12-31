РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. В подмосковных Люберцах в ночь на вторник обработали реагентами свыше 90 километров муниципальных дорог, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В Люберцах продолжаются работы по очистке от снега пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и тротуаров.

«Сегодня ночью (31 декабря - ред.) в уборке муниципальных дорог в Люберцах было задействовано 24 единицы спецтехники. Восемь комбинированных дорожных машин и 16 тракторов очистили и обработали противогололедными материалами 92 километра муниципальных дорог», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что работы провели в два этапа.