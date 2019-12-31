РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 31 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий вручил субъектам малого и среднего предпринимательства сертификаты на получение субсидий, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Общий объем предоставленных субсидий составил 7 миллионов рублей.

«Конец года – время не только подводить итоги, но и строить планы на будущее! Частичная компенсация на создание, развитие, модернизацию малого и среднего бизнеса по итогам конкурса выделена трем предприятиям: ООО «СТОМЕД», ООО «Сыроварня Дольче Латте», ООО «Техношкола», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что еще два начинающих предпринимателя стали победителями конкурса на предоставление гранта для создания собственного дела – это Марина Ахременко и Наталья Шлейко.

«От всей души поздравляю люберчан с заслуженной победой! Желаю успехов в бизнесе, процветания, новых проектов и идей! Пусть наступающий Новый год принесет удачу и благополучие», - подчеркнул Ружицкий.

Он добавил, что субсидии выделяются в рамках муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Люберцы Московской области».