РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. В подмосковных Люберцах открылась выставка детских рисунков «Новогодние узоры», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Накануне, 30 декабря, в КДЦ «Союз» состоялось открытие выставки рисунков «Новогодние узоры». На ней представлены работы детей, посвященные Новому году и Рождеству», - говорится в сообщении.

Идеи для своих рисунков дети взяли из русских народных сказок и мультипликационных фильмов. Посмотреть работы юных жителей Люберец можно до 12 января.

Культурно-досуговый центр «Союз» находится по адресу: городской округ Люберцы, поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.