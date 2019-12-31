РИАМО - 31 дек. В подмосковных Химках прошла необычная торжественная церемония бракосочетания – 12 пар поженились на катке под новогодней елкой, кольца молодоженам преподнесли Снегурочки, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

Торжественная церемония прошла 30 декабря.

«На городском катке в сквере «Юбилейный» в городе Химки под новогодней елкой соединили свои судьбы 12 пар молодоженов из разных муниципальных образований Подмосковья: Клина, Мытищ, Королева, Орехово-Зуева, Лотошина, Красногорска, Солнечногорска, Химок, Волоколамска, Одинцова, Луховиц», — говорится в сообщении.

Молодожены выехали на лед на коньках под звуки марша Мендельсона. Пары обменялись кольцами, которые им преподнесли Снегурочки. Молодоженов также поздравил Дед Мороз. Торжественная церемония закончилась концертом.

«Уверена, что сочетание звонкого льда и пламени сердец станут символом гармонии и счастливой семейной жизни», - отметила начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

Пары поздравили глава Химок Дмитрий Волошин, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель, депутат Госдумы Ирина Роднина и российский актер кино, певец и музыкант Никита Пресняков.