РИАМО - 31 дек. Неизвестные избили мужчину в центре Москвы, с тяжелыми травмами головы его госпитализировали, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

По словам 35-летнего мужчины, в районе улицы Новый Арбат на него напали неизвестные и избили.

«С черепно-мозговой травмой, переломом носа и костей черепа, а также травмой глаза и переломом глазницы, наряд скорой помощи доставил пострадавшего в больницу», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент по факту инцидента проводится проверка.