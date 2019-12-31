РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 31 дек. Сотрудники полиции Люберец провели акцию «Мы – граждане России!», в рамках нее 16 иностранных граждан приняли присягу на верность РФ, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В рамках всероссийской акции «Мы – граждане России!» в актовом зале МУ МВД России «Люберецкое» состоялась церемония принятия присяги на верность Российской Федерации иностранными гражданами.

«Шестнадцать человек в присутствии заместителя начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» подполковника внутренней службы Игоря Макаренко произнесли слова присяги гражданина Российской Федерации. Этим они подтвердили свою обязанность соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать историю, культуру и традиции России», – говорится в сообщении.

С 1 сентября 2017 года принятие присяги стало обязательной процедурой для иностранных граждан. Присяга является одним из обязательных условий приобретения российского гражданства. Только после этого можно сдать документы на получение гражданства России.