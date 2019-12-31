РИАМО - 31 дек. Неизвестные проникли в квартиру 83-летней жительницы Москвы и похитили из бельевого шкафа 1 миллион рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в доме в Проточном переулке, где злоумышленники подобрали ключи ко входной двери квартиры пожилой женщины.

«Неизвестные похитили 1 миллион рублей, которые находились в шкафу между постельным бельем», – сказал собеседник агентства.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.