РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 дек. Председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский поздравил жителей с наступающими праздниками, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Спасибо всем домодедовцам за то, что любят наш округ, что вносят свой вклад в его дальнейшее развитие», - сказал Ковалевский.

Он также отметил, что в уходящем году развивалась экономика, округ хорошел и приобретал современный вид, распахнули двери новые школы и детские сады, были капитально отремонтированы и построены новые дороги.

Ковалевский подчеркнул, что в 2020 году продолжатся строительство новых социальных объектов, благоустройство дворовых территорий и мест отдыха, капитальный ремонт жилых домов и социальной инфраструктуры.

«Желаю всем домодедовцам в новом году мира и благополучия, а нашему округу - процветания. С Новым годом!», - заключил он.