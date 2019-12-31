РИАМО - 31 дек. Вся градостроительная документация по программе реновации разрабатывается с учетом мнения москвичей для того, чтобы она реализовывалась более эффективно и могла значительно улучшить условия проживания миллиона жителей, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Обязательным условием для подготовки предложений по этапам и срокам реализации программы реновации является наличие утвержденных проектов планировок кварталов, которые разрабатываются специалистами Москомархитектуры.

«В настоящее время все 89 проектов, которые планируется реализовать в рамках программы, разработаны. 59 из них уже прошли публичные слушания, а остальные будут обсуждаться с жителями в начале 2020 года», – говорится в материале.

В ходе проведения собраний от участников публичных слушаний поступило порядка 450 тысяч замечаний и предложений по рассматриваемым проектам планировок территорий в части планируемой застройки. Они в том числе касаются размещения объектов социальной и транспортной инфраструктуры, расположения образовательных и развлекательных учреждений, организации парковочного пространства и прочего.

Все предложения жителей детально прорабатываются специалистами комитета, и в настоящее время на их основании вносятся корректировки в проекты планировки кварталов реновации.

«Мы обсуждали изменения по проекту до публичных слушаний и во время. От жителей поступало много комментариев, которые мы затем детально рассматривали, и корректировали проектную документацию на их основании. Только если учесть мнение жителей, можно точнее подготовить волну переселения. Поэтому перенос сроков – логичный и правильный шаг, демонстрирующий серьезное отношение руководства города ко всей программе в целом», – отметила основатель градостроительного бюро Master's plan, которое участвует в программе реновации, Юлия Зубарик.

В связи с доработкой проектов с учетом предложений и замечаний жителей требуется также уточнение предложений по очередности переселения. Итоговые версии проектов позволят подготовить предложения по этапам и срокам реализации программы реновации в срок не позднее 30 июня 2020 года с учетом сроков утверждения градостроительной документации.

Программу реновации запустило правительство Москвы в 2017 году. 350 тысяч московских семей, а это более 1 миллиона человек, переедут в новые квартиры с улучшенной отделкой. В результате голосования в программу было включено свыше 5 тысяч домов.