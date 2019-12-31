РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. Начальник караула 27-й пожарно-спасательной части подмосковных Люберец Александр Гришаков стал лучшим в Московской области, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«По итогам 2019 года лучшим начальником караула среди подразделений Федеральной противопожарной службы Московской области стал начальник караула 27-й пожарно-спасательной части Александр Гришаков. У вас очень ответственная работа, вы делаете важное дело. Поздравляю с победой!» - сказал Ружицкий.

Награду Гришакову вручил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин на мероприятии по подведению итогов деятельности Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в доме правительства Московской области.