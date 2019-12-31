РИАМО - 31 дек. В центре Москвы началась «космическая» новогодняя программа, открыты три тематические площадки, на которых пройдут мастер-класс, спектакли и спортивные шоу, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской и близлежащих улицах началась «космическая» праздничная программа. В ближайшие шесть дней москвичей и туристов ждут сотни спектаклей, концертов и спортивных шоу и более тысячи мастер-классов на любой вкус. Участие во всех развлечениях – бесплатно!» – говорится в сообщении.

На пространстве от Козицкого переулка до Охотного ряда и Моховой открылись три тематические площадки: «Грезы о Земле и небе. 1920-30е годы», «Покорение. 1950-60-е годы», «Космическая миссия. 1970-80е годы».

На площадках установили четыре сцены, четыре восьмиметровые новогодние елки, украшенные в космическом стиле, четыре теплые лаунж-зоны для отдыха и около 100 арт-объектов. Блюда и напитки «космической» кухни гостям предлагают восемь московских ресторанов.

Выступления хайлайнеров (спортсменов, балансирующих на стропе, натянутой на уровне крыш домов) на Тверской можно будет увидеть дважды в час. Шоу проходят возле дома 8, корпус 1. Посмотреть воздушно-акробатические номера на гигантских «космических качелях» можно раз в час, возле дома 6, строение 3, по Тверской улице. На высоте 10 метров над улицей Охотный ряд примерно раз в полчаса будет пролетать Дед Мороз в ракете.

Среди самых ярких событий сценической программы первого праздничного дня – специальный проект «Космическое путешествие Снежной Королевы», программа «Карнавальная ночь» в исполнении симфонического оркестра под управлением Владимира Яцкевича, спектакль «Грезы о Земле и небе» труппы «Рупор», концерт «Новогодняя классика» солиста театра «Геликон-Опера» Дмитрия Янковского, новогодний спектакль Московского драматического театра на Малой Бронной, концерты Гоши Куценко и группы «ГК», «Мистер Твистер», ВИА «Татьяна», Guru Groove Foundation, Isaac Nightingale, AMCHI, Анны Ворфоломеевой, ПЯТЕRО и многих других.