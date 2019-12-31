РИАМО – 31 дек. Федеральная кадастровая палата разъяснила закон о правах «добросовестных» владельцев жилья, которые лишились его из-за мошенников, сообщает Газета.ru.

«Добросовестный» приобретатель недвижимости – это гражданин, который при заключении сделки полагался на данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Таковым он будет считаться до тех пор, пока в суде не будет доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение имущества у продавца недвижимости.

«Государство в рамках закона будет защищать россиян с жильем, пострадавших от рук аферистов. Решения о выплатах будет принимать суд, основываясь на сумме ущерба или по требованиям «добросовестного» покупателя», – говорится в сообщении.

Закон начнет действовать в России уже с 1 января 2020 года.