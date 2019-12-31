РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 дек. Жителей подмосковного Красногорска приглашают на традиционный праздник «Огни рождественской елки» и показ спектакля «Аленький цветочек» 8 января, сообщается в Instagram-аккаунте управления культуры администрации горокруга.

«Традиционный детский праздник «Огни рождественской елки» пройдет в ДК «Подмосковье» 8 января. Все гости приглашаются на спектакль «Аленький цветочек» по мотивам сказки русского писателя Сергея Аксакова. Режиссер и руководитель театральной студии «Слово» Муниципального центра духовной культуры – Ксения Великая», – говорится в сообщении.

Начало спектакля в 12:00. Вход бесплатный. Дворец культуры «Подмосковье» расположен по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №3.

«Приглашаем всех гостей и жителей округа отметить праздники вместе с нами! И поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством, дорогие красногорцы!», – заключается в материале.