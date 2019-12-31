РИАМО - 31 дек. На территориях, прилегающих к 26 станциям Московских центральных диаметров, в рамках благоустройства в 2019 году высадили более 520 деревьев и 28,5 тысячи кустарников, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

В 2020 году высадят еще порядка 400 деревьев и 5,5 тысячи кустарников возле станций Рабочий поселок, Сетунь и Москва-Бутырская.

«Больше всего деревьев и кустарников появилось около платформы МЦД-1 Долгопрудная. Там высадили 390 деревьев и 16 тысяч кустарников. Вблизи расположенного поблизости жилого массива появилось более 120 кленов, 70 туй, порядка 40 сосен разных видов, а также липы, рябины, вязы и ели», – говорится в сообщении.

Весной здесь появятся белоснежные спирея и чубушник, вишня и черноплодная рябина, желтая форцизия и разноцветная гортензия.

Прилегающую к платформе МЦД-2 Ленинградская территорию, интегрированную со станциями МЦК «Стрешнево» и метро «Войковская», украсили более 130 деревьев и 12,2 тысячи кустарников, среди которых более 60 лип, около 50 кленов, а также березы и рябины. В числе кустарников – кизильник, спирея, желтая акация и сирень.

Также около 500 кустарников – чубушника, барбариса, пузыреплодника, спиреи и сирени – высадили на территории, прилегающей к станции МЦД-2 Тушино.

Для каждой территории специально подбирались деревья. Учитывались и общий облик уличного пространства, и смена цветов листьев в разные времена года. Все эти породы деревьев не только красивы, но и неприхотливые в уходе, они морозо- и ветроустойчивы, а также хорошо переносят условия мегаполиса.

Оптимальное время для высадки деревьев – поздняя осень и ранняя весна. В это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку, а затем лучше приживаются на новом месте. Работы по обследованию растений были выполнены до начала высадки специалистами подрядной организации. Новые деревья высаживали в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых был уложен специальный дренажный слой из керамзита – он не дает корням гнить и обеспечивает необходимую вентиляцию.

В ходе работ по благоустройству было высажено 24 гектара газона. Больше всего территория озеленилась около платформы Рабочий поселок, а также станций Ленинградская и Сетунь.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября. Общая протяженность МЦД-1 Белорусско-Савеловский составляет 52 километра, МЦД-2 Курско-Рижский – 80 километров.

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