РИАМО – 31 дек. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов обратился к главе ГИБДД России Михаилу Черникову с предложением ввести специальные санкции, чтобы наказывать тех, кто провоцирует пробки, — злоупотребляющих «аварийкой» водителей, велосипедистов и промоутеров, сообщает Федеральное агентство новостей.

По мнению Милонова, ситуация на дорогах усложнилась, а связано это с развитием использующих для работы автотранспорт сервисов и служб. А в больших городах часто встречаются ситуации, когда автолюбители оставляют свои машины с включенными сигналами аварийной остановки вне мест разрешенной парковки на проезжей части.

«Машины, стоящие на «аварийке», паркуются в два, три, а то и в четыре ряда, снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума. Другими словами, автовладельцы злоупотребляют «аварийкой» и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам», — отметил Милонов.

Также он обратил внимание на инциденты, когда велосипедисты, музыканты, промоутеры, блогеры и члены автоклубов перекрывают дороги. В пример он привел случай, когда начинающий музыкант на час перекрыл движение по Садовому кольцу ради съемок своего клипа.

«В данной связи прошу вас оценить возможность введения отдельных санкционных мер для виновников и участников несанкционированного снижения или ограничения движения на улицах и магистралях нашей страны», — призвал депутат.