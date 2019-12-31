РИАМО - 31 дек. Благодаря снегопаду, прошедшему 30 декабря, в последний день 2019 года в столице образовался снежный покров, максимальная высота которого достигла 4 сантиметров, но при температуре в плюс 1-3 градуса снег будет таять, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Не успели москвичи порадоваться долгожданному снегу, как он начал исчезать на глазах. В последние годы предновогодняя погода заметно смягчилась. За 50 лет в 13-ти годах 31 декабря температура воздуха была положительная, от 1 до 3 градусов. А осадки выпадали в смешанной фазе: в виде дождя и мокрого снега», — говорится в сообщении.

С начала века очень тепло в канун Нового года было в 2003, 2011, 2013 и 2017-м годах. Морозами год завершался крайне редко.

В этом году в ночь на 30 декабря температура опустилась до минус 5-4 градусов, но к вечеру потеплело до минус 1 градуса. Утром во вторник высота снежного покрова составила 2-4 сантиметра, но снег начал таять. Этот процесс продолжится в течение дня – температура будет составлять плюс 1-3 градуса.

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