РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 дек. Около 15 балашихинских пар сыграют свадьбу в канун Нового года, а во время праздников поженятся порядка 20 пар, сообщила «РИАМО в Балашихе» начальник Балашихинского управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области Евгения Бусова.

«Около 15 пар сыграют свадьбу 31 декабря. В следующем году первые свадьбы балашихинцы сыграют в преддверии и после Рождества. Церемонии бракосочетания 20 пар пройдут 4 и 8 января 2020 года», - сказала Бусова.



Она добавила, что отделы ЗАГС заработают в обычном режиме с 9 января.

Очень популярными для бракосочетания в народе являются Новый год и 8 марта, а также День любви, семьи и верности.