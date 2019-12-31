РИАМО - 31 дек. Компанию «Агрокультура Групп» из Каширы оштрафовали за нарушение требований фитосанитарного законодательства в области карантина растений и семеноводства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«ООО «Агрокультура Групп» использовало для посева (посадки) посадочный материал – саженцы земляники сорта «Мурано+» и ежевики сорта «Лох-Несс» без документов, удостоверяющих их посевные и сортовые качества», – говорится в сообщении.

Компания была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Ей выдали предписание об устранении нарушений законодательства.