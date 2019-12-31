РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 дек. Домодедовскую спортсменку секции рукопашного боя Марию Егорову наградили знаком отличия министерства физической культуры и спорта Московской области, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«За достижение высоких результатов на чемпионатах и первенствах мира и Европы знаком отличия министерства физической культуры и спорта Московской области «Спортивная доблесть» 1 степени награждена спортсменка городского стадиона «Авангард» секции рукопашного боя и секции армейского рукопашного боя Егорова Мария», - говорится в сообщении.

Спортсменку тренирует Андрей Андреев.