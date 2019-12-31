РИАМО - 31 дек. Пятилетней Валерии Тихоновой из Химок вручили подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева, девочке подарили синтезатор и специализированное кресло для опоры ног, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Девочка написала о своей мечте на «Елке желаний» в Кремле. Она отметила, что хочет посетить Большой театр и пообщаться с балеринами. Воробьев пообещал помочь в реализации этой мечты, а сейчас передал Валерии синтезатор и специализированное кресло для опоры ног. Их вручил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«Я искренне рад, что есть такая замечательная новогодняя традиция. С удовольствием передаю подарки от губернатора Андрея Воробьева. Судя по тому, с каким интересом Валерия изучала музыкальный инструмент, она осталась очень довольна подарками», - сказал Волошин.

У девочки диагностировали острый лимфобластный лейкоз, малышка два года проходила химиотерапию в областном диспансере в Балашихе. Валерия частично потеряла возможность ходить. На сегодняшний день ребенок находится под постоянным наблюдением врачей.

«Подарки Лера сама выбрала. У нас была мечта попасть на балет с самого раннего детства, она хотела именно в Большой театр, пообщаться с балеринами. И мы знаем, что эта мечта скоро осуществится. Синтезатор - это была еще одна мечта дочери. У нас в семье нет музыкантов, Лера не умеет играть, но очень хочет научиться. Значит, будем поддерживать ее устремление», - отметила мама девочки Юлия Маковецкая.

«Елка желаний» проходит в Кремле второй год подряд. Акцию проводят по инициативе президента РФ Владимира Путина.

В этом году губернатор Подмосковья помог исполнить мечту девятилетней Виталины Герасименко из Балашихи. Девочка приняла участие в мастер-классе по вокалу в театре-студии «Непоседы». А в прошлом году исполнились желания трех подмосковных ребят, имеющих тяжелые заболевания.