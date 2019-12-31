РИАМО - 31 дек. В следующем году в столичной подземке стартует пятый сезон проекта «Музыка в метро», исполнителей, которые будут выступать на площадках, выберет жюри, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Чтобы попасть в список участников проекта, музыканты должны пройти серьезный отбор. На первом этапе надо заполнить анкету-заявку на сайте music.mosmetro.ru/. Затем следует очный тур — трехминутное выступление перед жюри. Эксперты оценивают конкурсантов по нескольким параметрам: технике и качеству исполнения, визуальной подаче и общему впечатлению», — говорится в сообщении.

Жюри состоит из представителей Московского продюсерского центра и преподавателей Музыкального училища имени Гнесиных и музыкального колледжа Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке.

Кроме того, музыкантов, претендующих на участие в проекте, прослушивают приглашенные звезды шоу-бизнеса и продюсеры.

Проект «Музыка в метро» стартовал в 2016 году. В первом сезоне в нем участвовали 30 музыкантов и коллективов на трех площадках. На сегодняшний день у проекта 34 площадки, на них состоялись свыше 10 тысяч живых концертов.