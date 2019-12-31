РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. В Люберцах во вторник запустили движение по обновленному мосту на Зенинском шоссе после реконструкции, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Общая протяженность дороги составила почти 1,1 километра с перспективной пропускной способностью 17 тысяч автомобилей в сутки. На развязке можно будет двигаться по двум полосам с приоритетом для автотранспорта, который движется по кольцевому пересечению, с соответствующей расстановкой знаков регулирования дорожного движения.

«В ночь на 31 декабря открылось движение автомобилей по обновленному мосту после реконструкции. Все работы были разделены на три этапа, первый этап - сама подъездная дорога, второй - строительство нового моста, третий этап - строительства развязки», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

По его словам, открытие движения по развязке позволит существенно разгрузить трафик на этом транспортном узле. Ружицкий пояснил, что осталось провести работы по благоустройству.